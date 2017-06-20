Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Manisa'da yıldırım can aldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde, hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen 64 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Bu haber kez okundu.

Manisa'da yıldırım can aldı
Manisa’nın Selendi ilçesinde, hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen 64 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, önceki akşam saatlerinde Selendi’nin Karakozan Mahallesi Halilçavuşlar Sokak mevkisinde meydana geldi. Büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere evinden sabah saatlerinde ayrılan 5 çocuk babası Nurullah Tunca (64), akşam saatlerinde evine dönmeyince ailesi tarafından aramaya çıkıldı. Saat 19.00 sıralarında ağaç altında yeğeni tarafından Tunca'nın cansız bedeni bulundu. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre Tunca'nın yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü tespit etti. Tunca'nın cenazesi Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Manisa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100