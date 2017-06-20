Manisa'da yıldırım can aldı

Manisa ’nın Selendi ilçesinde, hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen 64 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, önceki akşam saatlerinde Selendi’nin Karakozan Mahallesi Halilçavuşlar Sokak mevkisinde meydana geldi. Büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere evinden sabah saatlerinde ayrılan 5 çocuk babası Nurullah Tunca (64), akşam saatlerinde evine dönmeyince ailesi tarafından aramaya çıkıldı. Saat 19.00 sıralarında ağaç altında yeğeni tarafından Tunca'nın cansız bedeni bulundu. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre Tunca'nın yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü tespit etti. Tunca'nın cenazesi Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.