Mantar toplarken ayı saldırdı

Önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda mantar toplamaya çıkan Kemal A. ve Mehmet A. isimli iki kuzen, arazide hayvan ölüsü yiyen bir ayının kendilerini fark etmesiyle saldırıya uğradı. Pençeleriyle Kemal A.’yı altına alarak sırtından ısıran ayı, kuzenini kurtarmak üzere sopasına davranan Mehmet A.’yı da ayak ve çeşitli yerlerinden yaraladı.



İki kuzen Buradaki ilk tedavilerinin ardından Kendi çabalarıyla ayının saldırısından kurtulan iki kuzen Refahiye Devlet Hastanesine gitti.İki kuzen Buradaki ilk tedavilerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne sevk edildi. Kemal A.’nın sırtına 18 dikiş atılırken kuzeni Mehmet A.’nın ise ayak bileğinin kırıldığı ve başı ile gözünden darbe aldığı öğrenildi. İHA