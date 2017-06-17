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Mantar toplarken ayı saldırdı

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Aydoğan köyünde mantar toplamaya çıkan iki kuzen ayının saldırısına uğradı

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Mantar toplarken ayı saldırdı
Önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda mantar toplamaya çıkan Kemal A. ve Mehmet A. isimli iki kuzen, arazide hayvan ölüsü yiyen bir ayının kendilerini fark etmesiyle saldırıya uğradı. Pençeleriyle Kemal A.’yı altına alarak sırtından ısıran ayı, kuzenini kurtarmak üzere sopasına davranan Mehmet A.’yı da ayak ve çeşitli yerlerinden yaraladı.
Kendi çabalarıyla ayının saldırısından kurtulan iki kuzen Refahiye Devlet Hastanesine gitti.
İki kuzen Buradaki ilk tedavilerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kemal A.’nın sırtına 18 dikiş atılırken kuzeni Mehmet A.’nın ise ayak bileğinin kırıldığı ve başı ile gözünden darbe aldığı öğrenildi. İHA
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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