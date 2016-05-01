Mardin'de hain saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK ve emniyet unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının Çağ Çağ Caddesi civarında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Genelkurmay Başkanlığından, saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2016 Pazar günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 14 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.