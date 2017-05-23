Marketler zincirinin deposu yandı

Türkiye 'nin ikinci büyük toptan fiyatına perakende satış yapan market zincirinin Tokat OSB'deki bölge deposunda sabah 06.30 sıralarında yangın çıktı. Deponun güvenlik görevlisi tarafından fark edilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangının yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanda bulunan depodaki yangına ayrıca Niksar, Pazar ve Turhal ilçelerinden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve 48. Piyade alayının itfaiye araçları müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahale edebilmesi için iş makineleri ile deponun yan duvarları yıkıldı. Açılan boşluktan itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yaptı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yaklaşık 15 milyon TL'lik gıda maddesinin bulunduğu depo büyük oranda zarar gördü.

Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı, yangının henüz çıkış sebebinin tespit edilemediğini kaydetti. Üç bölümden oluşan depoda yangının tamamen kontrol altına alındığını ifade eden Bandırmalı, "Yangın çıkan bölüm kontrol altına alındı. Deponun diğer bölümlerinde hasar yok. Yangın maddi hasarla atlatıldı, çok şükür can kaybı yok. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yangının çıkış sebebi için çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. İHA