Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99006
ALTIN
185.992
DOLAR
4.6025
STERLİN
6.0841
EURO
5.3865

Marmara Denizi'nde 2 gemi çarpıştı

Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tanker çarpıştı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:45
Marmara Denizi'nde 2 gemi çarpıştı

"Gammagas" adlı tanker ile "Ersoylar 1" isimli kuru yük gemisinin Sivriada açıklarında çarpıştığı bilgisi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kıyem-6 ve Kurtarma-6 sevk edildi. Tanker ile gemide küçük çapta hasara yol açan kazada ölü ya da yaralının bulunmadığı, kirlilik oluşmadığı belirtildi.

Kazaya karışan tanker, gece saatlerinde Küçükçekmece açıklarına çekildi. İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır.

Kazaya karışan gemiler römorkörler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten kaçan hırsızlar takla attı
Polisten kaçan hırsızlar takla attı
Vatmanın dikkati hayat kurtardı
Vatmanın dikkati hayat kurtardı
Yeni aldığı motosiklet sonu oldu
Yeni aldığı motosiklet sonu oldu
Otobüs ile otomobil çarpıştı
Otobüs ile otomobil çarpıştı
Kuşlara ateş ederken babasını vurdu
Kuşlara ateş ederken babasını vurdu
Galerideki 8 araç yandı
Galerideki 8 araç yandı
Medyada yaprak dökümü
Medyada yaprak dökümü
TIR ile ATV çarpıştı: 1 ölü
TIR ile ATV çarpıştı: 1 ölü
Bakliyat devine FETÖ operasyonu
Bakliyat devine FETÖ operasyonu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim