Meclis 298 yasa çıkardı

Meclis 2016'da bin 376 saat mesai yapmış, sadece 112 yasa çıkarmıştı. Geçen yıl Genel Kurulda 75 bin 752 sayfa tutanak tutuldu.

TBMM Başkanlığına yıl içinde 92 tasarı, 467 teklif sunuldu, 298 tasarı ve teklif kanunlaştı. Genel Kurulda, 41 de karar alındı.

Yıl içinde ihtisas ve araştırma komisyonları ise 636 saat 41 dakika mesai yaptı. İhtisas komisyonlarından en fazla çalışan komisyon 333 saat 8 dakika ile Plan ve Bütçe Komisyonu oldu. İkinci sırada Anayasa Komisyonu, üçüncü sırada da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu yer aldı.

TBMM Başkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına milletvekillerince sunulan 360 sözlü soru önergesinden 70'i cevaplandırıldı. Ayrıca daha önceki yıllarda verilen soru önergelerinden 308'i de cevaplandı.

HABER MERKEZİ