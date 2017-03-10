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Meclis rekor kırdı

TBMM Genel Kurulu, son bir aylık mesaisinde 88 ülke ile imzalanan anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 225 tasarıyı kabul ederek rekor kırdı.

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Meclis rekor kırdı

TBMM Genel Kurulunun son bir aylık çalışma programı, siyasi parti grupları arasında uzlaşma sağlandığı zaman Meclisin ne kadar verimli çalışacağının örneğini gösterdi. AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin anlaşması, son bir aylık mesaide Meclisin rekor sayıda tasarıyı kabul etmesini sağladı.

Genel Kurulda; son bir ayda, uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 225 tasarı kabul edilerek, rekor kırıldı. 14-15-16 Şubat salı-çarşamba-perşembe günlerinin haftasında 51, 21-22-23 Şubat salı-çarşamba-perşembe günlerinin haftasında 2, 28 Şubat'ta 30, 1 Mart'ta 41, 2 Mart'ta 26, 7 Mart'ta 18, 8 Mart'ta 32, 9 Mart'ta da 25 tasarı yasalaştı. TBMM Genel Kurulunda, 1 Mart Çarşamba günkü birleşim, kabul edilen 41 tasarıyla en fazla tasarı kabul edilen birleşim olarak tarihe geçti.

Kabul edilen tasarılar arasında; Türk bakanların gurbetçilere hitap etmek için düzenlemek istediği toplantılara izin vermemesi nedeniyle kriz yaşanılan Almanya ile imzalanan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin tasarı da yer alıyor.

Söz konusu tasarı şöyle: Türkiye ile Almanya Arasında Diplomatik Temsilcilik veya Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

AA

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