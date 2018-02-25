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Mega kentte dehşet çiftliği

Yurttan kaçan kızların bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit eden polis, çiftliğe operasyon düzenledi. 1 çocuk babası Abuzer S.'nin ‘çocuk kaçırma ve alıkoymak’ suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı

25 Şubat 2018 Pazar 17:54
Mega kentte dehşet çiftliği

Ataşehir Kayışdağın'da yurttan kaçan bazı kızların 24 saat köpeklerle korunan bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit eden İstanbul polisi, çiftliğe ve çiftlik sahibinin evine operasyon düzenledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yurttan kaçan kızları bulmak için çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından polis ekipleri, kızlardan bazılarının Ataşehir Kayışdağı’ndaki bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. 24 saat köpeklerle korunan çiftliği bir süre gözetim altında tutan polis, önceki gün operasyon düzenledi. 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak içeri giren polis ekipleri, kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R.'yi gözaltına aldı.

Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'ler, 2 tabanca ve 180 mermi bulundu.

Korkudan konuşamamışlar

Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Çiftlik sahibi Abuzer S.'nin elinde cinsel istismar görüntüleri olduğu için kızlardan 3'ünün yurda geri döndüğü halde korktuğu ve konuşmadığı ortaya çıktı. Çalışmaların devamında çiftlik sahibi Abuzer S.'nin Ataşehirdeki evi tespit edildi. Buraya da operasyon düzenleyen polis Abuzer S.'yi gözaltına alırken, tehditle evinde tuttuğu 17 yaşındaki H.K.K. adlı kızı da kurtardı.

Abuzer S.'nin H.K.K.’yı da diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği anlaşıldı.

Çocuk kaçırmaktan sabıkası var

Çiftlik sahibi Abuzer S. ve çalışanı Sabur R. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 çocuk babası Abuzer S.'nin eşinden boşandığı öğrenilirken, ‘çocuk kaçırma ve alıkoymak’ suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
YurtÇiftliğiPolisSabıkaSuç
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