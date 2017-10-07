Meğer incir yemeye gelmişler!

Adana'da bir baz istasyonundan kablo çalan iki hırsızın, suçüstü yakalanınca "incir yemeye geldik" dediği öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir GSM şirketine ait baz istasyonunda gelen hırsızlar, yanlarında getirdikleri çuvalların içine bakır kabloları koydu. Bu sırada Çetin T., fark ettiği güvenlik kamerasının açısını bulduğu tahta parçasıyla değiştirmeye çalıştı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Baz istasyonuna haftalık bakım yapmak için gelen firma yetkilileri, bakır kabloların çalındığını anlayınca polise başvurdu. Olay yerine hemen gelen hırsızlık dedektifleri şahıslar baz istasyonun yanında suçüstü yakaladı.

Şahıslar polisi karşısında görünce "incir yemeye geldik" dedi. Ancak polis, çuvala baktığında içinde baz istasyonundan çalınan kabloları buldu.

Emniyete götürülen şahısların Çetin Ç. (29) ve Yunus A. olduğu ortaya çıktı.

Şahıslar sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada basın mensuplarının "neden hırsızlık yaptınız?" sorusu üzerine zanlılardan biri "Hırsızlık yapmadık git bak baz istasyonuna. Orası hurda olmuş" dedi.

Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İHA