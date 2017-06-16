Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehmet'i arama çalışmaları sona erdi

İzmir'in Dikili ilçesinde plaja giden ailesinin uyuduğu için otomobilde bırakması sonucu kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu'nu arama çalışmaları sonlandırıldı.

Bu haber kez okundu.

Mehmet'i arama çalışmaları sona erdi
İzmir'in Dikili ilçesinde plaja giden ailesinin uyuduğu için otomobilde bırakması sonucu kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu'nu arama çalışmaları sonlandırıldı. Geçtiğimiz Pazar günü emekli polis babası Tarkan Tekeoğlu (45) ile birlikte geldiği plajda uyuduğu için otomobilde bırakılan, ancak bir süre sonra ortadan kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu için bölgede yürütülen çalışmalardan olumlu bir sonuç alınamadı. Hem karadan hem havadan uzman ekiplerin arama yaptığı bölgedeki sazlıklar helikopter, drone ve arama köpekleriyle kontrol edildi. AFAD, AKUT ve İzmir sualtı ekipleri kaplumbağa adamlar ve jandarmanın katıldığı 5 gün süren arama çalışmaları ise dün sona erdirildi.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Izmir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100