Memleket yolculuğu başladı

Yıllık izinlerini ana vatanda geçirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının memleketlerine gelişleri yoğunlaşmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan vatandaşlar, işlemlerinin ardından baba ocağının yolunu tutuyor. Avusturya'dan gelen Mehmet Özdemir, Cuma günü öğle vakti yola çıktıklarını ve uzun bir yolculuğun ardından vatana kavuştuklarını söyledi.

Yağmur altında yolculuk geçirdiklerini anlatan Özdemir, "Vatana özlemimiz çok fazla. İş yerlerimizden yıllık iznimizi aldığımız gibi koşturarak memleketimize geliyoruz. Tatil planlarımız var. Önce Samsun'a memleketimize, sonra Trabzon'a gideceğiz. Karadeniz'i gezmek istiyoruz" dedi. Almanya'dan gelen Kenan Kızmaz da Türkiye'yi çok özlediklerini söyledi. Yorucu bir yolculuğun sonuna yaklaştıklarını anlatan Kızmaz, "Vatanımızı çok özledik. Özlemesek arabayla bu kadar yolu çekmeyiz. Vatana girince yorgunluk kalmıyor. 36 saattir yoldayız, 2 bin 300 kilometre yol yaptık ama buraya geldik ya sağ salim, bütün yorgunluk bitti" diye konuştu.

Aynur Kızmaz ise her yıl yıllık izinlerinin gelmesini iple çektiklerini belirtti. Türkiye'yi ve yakınlarını gurbette çok özlediklerini anlatan Kızmaz, "Bizim için bir yıl hasretle geçiyor. Buraya gelene kadar arabada çocuklarla yol boyunca 'Ölürüm Türkiye' şarkısını söylüyoruz" dedi.

AA

