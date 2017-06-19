Merdiven altı gıda ürünlerine dikkat

Ramazan Bayramı alışverişine çıkacak olan vatandaşların sağlıksız ürünler satın almaması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bütçeye uygun olsun diye tercih edilen kilogram fiyatı piyasa değerinin çok altında olan gıda ürünleri var. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz sağlığa uygun olmayan ve hangi maddeler ile yapıldığını bilmediğimiz bu ürünler sağlığımızı tehdit ediyor. Özellikle baklava, şekerleme ve çikolata ürünlerinin yoğun talep sebebiyle taklitleri çok fazla yapılıyor. Vatandaşımız bayramda sağlığından olmamak için bu taklitçilerden ve ürettikleri ürünlerden uzak durmalıdırlar” diye konuştu.

Palandöken vatandaşın tanıdığı ve bildiği esnaftan alışveriş yapması gerektiğini hatırlatarak, “Taklit gıda ürünü satanlara asla prim verilmemeli. Baklavanın da şekerleme çeşitlerinin de kilogram fiyatı bellidir. Bu fiyatların altında satış yapanlar hijyenik olmayan koşullarda üretip satış yaparak, işini hakkıyla yapan esnafımızın da ekmeğiyle oynamış oluyor. Vatandaşımız tanıdığı ve bildiği esnaflardan alışveriş yapmalı. Bayramı mutlu şekilde ailenizle geçirmek varken mide rahatsızlığı ile hastanede geçirmek istemiyorsanız merdiven altı gıda ürünleri almayın. Ceviz ve fındığın kilosu 60 ila 70 TL arasında değişirken 10-15 TL’ye baklava olur mu?” şeklinde ifade etti.

HABER MERKEZİ