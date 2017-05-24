Antalya’da midye dolma üretimi yapılan bir eve operasyon düzenlendi. Sağlıksız koşullarda üretilip pas içerisindeki dolaplarda muhafaza edilen midye dolmalar, halkın sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, uzun süredir sürdürdüğü merdiven altı midye dolma mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Muratpaşa ilçesindeki bir evde midye dolma üretimi yapıldığı ihbarını alan ekipler eve baskın yaptı. Büyükşehir Belediyesine bağlı 12 zabıta ekibi, Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ve polis eşliğinde Yeşilova 1720. Sokak'ta bulunan müstakil eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler merdiven altına konulmuş paslı dolaplarda son derece sağlıksız olduğu gözlenen midye çuvalları tespit etti. Eşyalara el koymak isteyen ekipler ile midye dolmayı yaptığı öğrenilen Z.E. ile bazı eşyaların sahibi olduğu öğrenilen F.G. isimli kadınlar arasında gerginlik yaşandı. Ekiplere tepki gösteren F.G., el koyulan tüplerde yemek yaptığını savundu. Zabıta ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilen 150 kilo midye dolma ve midye dolma yapımında kullanılan 4 buzdolabı, 4 adet mutfak tüpü, 2 merdaneli çamaşır makinesi ve çok sayıda tencereye el koydu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri de midye dolmaları üreten Z. E.’ye cezai işlem uyguladı. İHA
Merdiven altı midye üretimine operasyon
Antalya’da midye dolma üretimi yapılan bir eve operasyon düzenlendi.
24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:37
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