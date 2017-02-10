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Merkez Bankası'na FETÖ operasyonu!

Merkez Bankası'nda çoğu Bylock kullanan ve içerisinde halen çalışanların da bulunduğu 36 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı

10 Şubat 2017 Cuma 16:11
Merkez Bankası'na FETÖ operasyonu!

Ankara Mali Şube ekipleri 10 Şubat sabah operasyon bir kısmı halen görevde bir kısmı ihraç edilen Merkez Bankası personeline yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada adı geçen 36 kişinin Bylock kullandıkları iddia ediliyor.

Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücaedele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu'na (KİK) sızması ile ilgili operasyon başlattı. Merkez Bankası ve KİK'e Bylock operasyonu operasyon kapsamında örgütün, kriptolu haberleşe ağı olan ByLock'u kullandıkları belirlenen Merkez Bankası'nda 36, KİK'de ise 10 kişiye yönelik gözaltı işlemi yapıldı.

Toplam 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının halen görevde oldukları bazılarının ise FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edildikleri öğrenildi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankasına FETÖ OperasyonuBylockFetö
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