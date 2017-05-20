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Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

Konya’nın Derebucak ilçesinde mermer ocağında büyük bir taşın iş makinesinin üzerine düşmesi sonucu operatör hayatını kaybetti

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Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
Olay, Derebucak ilçesi Gencek Mahallesindeki mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gece saatlerinde mermer ocağında çalışan iş makinesinin üzerinde büyük bir mermer taşı düştü. Olayı gören diğer çalışanlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu iş makinesi operatörü sıkıştığı yerden çıkarıldı. 28 yaşındaki Gürol Gürsoy, iş makinesinden çıkarıldığında hayatını kaybetmişti. Gürsoy’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Ünal Gürsoy’un Mersinli olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
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