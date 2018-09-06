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Mersin'de can pazarı

Mersin'de ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüsün yağmur nedeniyle kaygan yolda devrilmesi sonucu 5'i ağır 12 kişi yaralandı

06 Eylül 2018 Perşembe 16:39
Mersin'de can pazarı

Kaza, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Tulumba Köprülü Kavşağı üzerinde sabah 08.00'de meydana geldi. Kentte ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan Hasan Yoltay yönetimindeki 33 C 8141 plakalı minibüs, sabah saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi.

Demir bariyerler sayesinde durabilen minibüste bulunan yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Minibüs içinde bulunan yaralılar tek tek dışarı çıkarılırken, ilk önce durumu ağır olan 5 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ardından diğer yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 ekipleri, onları da tek tek hastaneye kaldırdı. 5'i ağır 12 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölge trafiğe bir süreliğine kapatıldı.

İHA

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