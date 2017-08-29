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Mersin'de korsan kitap operasyonu

Mersin polisi, Mezitli ve Erdemli ilçesinde düzenlediği operasyonlarda bin 905 korsan kitap ele geçirdi

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Mersin'de korsan kitap operasyonu
Mersin polisi, Mezitli ve Erdemli ilçesinde düzenlediği operasyonlarda bin 905 korsan kitap ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Bandrol ve Sertifika Denetim Komisyonu, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece ile Erdemli ilçesi Tömük mahallelerinde 4 noktada eş zamanlı olarak denetim ve kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı çoğaltılarak satışı sunulduğu tespit edilen bin 905 bandrolsüz, korsan kitaba el konuldu.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İHA

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