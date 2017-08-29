Mersin'de korsan kitap operasyonu

Mersin polisi, Mezitli ve Erdemli ilçesinde düzenlediği operasyonlarda bin 905 korsan kitap ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Bandrol ve Sertifika Denetim Komisyonu, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece ile Erdemli ilçesi Tömük mahallelerinde 4 noktada eş zamanlı olarak denetim ve kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı çoğaltılarak satışı sunulduğu tespit edilen bin 905 bandrolsüz, korsan kitaba el konuldu.