Mersin'de şafak operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde satışına karşı operasyonlarını sürdürüyor. Özellikle 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri, bu yıl başından beri yaptığı başarılı operasyonlarla sokakları madde satıcılarından temizliyor. Bugün de hem aranan şahıslar hem de uyuşturucu olabilecek bölgelere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucu ile mücadele, terörle mücadele, çevik kuvvet, asayiş, Toroslar ve Akdeniz ilçe emniyet müdürlüklerinden 245 polisin katılımıyla 23 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, değişik suçlardan arama kaydı bulunan 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bazı kritik evlere özel hareket polisleriyle girildi. Polis önce kapıları çalarak, şahısların kapıları açması yönünde uyarılarda bulundu. Kapılar şahıslar tarafından açılırken, özel hareket polisleri şahısları etkisiz hale getirdi. Ayrıca operasyonlara narkotik dedektör köpeği de katılarak, evlerde uyuşturucu araması yaptı. Özel harekat polis ayrıca saldırı ihtimaline karşılık evlerin etrafında ve pencere önlerinde de uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Evlerde yapılan aramalarda 2 bin 880 paket kaçak sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 polis copu, 2 pompalı av tüfeği ve 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İHA