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Mersin'de Suriyeli çocuğu bıçaklayarak öldüren katil yaklandı

Erdemli ilçesinde Suriye uyruklu 5 yaşındaki çocuğu öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı. 200'den fazla güvenlik kamerası incelenerek eşkali belirlenen zanlı tutuklandı.

24 Eylül 2017 Pazar 12:49
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Mersin'de Suriyeli çocuğu bıçaklayarak öldüren katil yaklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in katil zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatmak için özel ekip kurdu.

Ekipler, 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceledi. Kayıtlardan bir kişinin küçük çocuğu elinden tutup götürdüğünü belirleyen ekipler, zanlının 19 yaşındaki Alican K. olduğunu tespit etti.

Alican K'nin olay günü 2 arkadaşıyla tatil için Kızkalesi Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlının, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızkalesi Mahallesi'nde 18 Eylül Pazartesi günü akşamı kaybolan 5 yaşındaki Suriyeli Muhammet Derviş, 19 Eylül'de Mintan Deresi kıyısında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Çocuğun su ve mendil sattığı öğrenilmişti.

AA

Son Güncelleme: 24.09.2017 14:16
Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet MüdürlüğüMersinSuriyeli çocuk
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