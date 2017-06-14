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Merter'de motor kazası

Merter'de bir sürat motoru bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenirken kazada çarpmanın etkisiyle motorun tekeri koptu.

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Merter'de motor kazası
Merter'de bir sürat motoru bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenirken kazada çarpmanın etkisiyle motorun tekeri koptu. Motor sürücüsü Doğan Dervişoğlu ise bariyerlerin arasına düşerek hayatını kaybetti. Kaza, saat 11.30 sıralarında E-5 Karayolu İncirli yokuşu Şirinevler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bir araç tarafından sıkıştırılan Doğan Dervişoğlu yönetimindeki sürat motoru bariyerlere çarptı. Olay yerine vatandaşların ihbarı ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle motor 120 metre öteye sürüklenirken sürücü Dervişoğlu'da iki bariyerinin arasına sıkışarak feci şekilde can verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yolda yoğun trafik oluştu.
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