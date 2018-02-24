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Mesir macunu yurt dışına açıldı

Osmanlı'dan günümüze miras yaklaşık 500 yıllık köklü geleneğe sahip mesir macunu, geçen yıl 15 ton dış satışla Türkiye'nin ihraç kalemleri arasına girdi

24 Şubat 2018 Cumartesi 14:03
Mesir macunu yurt dışına açıldı

Festivali, UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesinde yer alan Osmanlı'dan günümüze miras yaklaşık 500 yıllık köklü geleneğe sahip mesir macunu, yurt dışına da gönderilmeye başlandı.

Türk Standartları Enstitüsünün ön gördüğü kül, nem ve protein gibi analizlerin ardından Türk Gıda Kodeksi'ne uygun hale getirilen mesir macunu, kentte 12 aya ulaşan üretim ve tanıtım çalışmalarıyla geçen yılın başında yurt dışına açıldı.

Birçok hastalığa şifa olduğunu düşünülen ve 41 çeşit baharat karışımıyla hazırlanan mesir macunu ihracatı da 2017'de 15 tona ulaştı. Geçmişte hediyelik olarak gönderilen mesir macunu başta Avrupa ve Arap ülkeleri olmak üzere Rusya'dan ilgi görüyor.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, yaptığı açıklamada, daha önce sadece yurt içinde tüketilen mesir macununun dış pazara açılmaya başladığını söyledi.

Çeşitleri artacak

"Son dönemde Almanya, İngiltere, Avusturya, Rusya ve Arap ülkelerinden gelen teklifleri değerlendirmeye başladık ve buralardan olumlu dönüşler oldu. Eskiden sadece ülke içine ürün  gönderirken şimdi 15 ton mesir macunu ihraç etmeyi başardık. Arap ülkeleri baharat ürünlerini çok seviyor" diye konuşan Tanık, mesir macunun ticari ürün haline geldiğini belirterek, talebin artarak devam etmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yurt dışında tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktaran Tanık, "Mesir macununu tam anlamıyla ticarete dönüştürdüğümüzde hem ülkemize hem  şehrimize katma değer oluşturmuş olacağız. Bunun yanında daha önce sadece klasik olan ürün çeşidimize çay, lokum, helva gibi çeşitlerini ekledik. Ticari anlamda çeşit ne kadar olursa insanların talepleri de o şekilde oluyor. Çalışmalarımızı bu yönde devam ediyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mesir Macunu
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