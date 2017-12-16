Mesut Yılmaz'ın acı günü

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın Beykoz Konakları'ndaki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu açıklandı.

Mehmet Yavuz Yılmaz uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşıyordu.

Bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı ve destek aldığı yakınları tarafından ifade edilen Yılmaz'ın intihar etmiş olabileceği ifade edildi.

Yılmaz'ın korumaları 15 Aralık akşam saatlerinde Yılmaz'ı eve bıraktıklarını 16 Aralık sabah saatlerinde de dışarı çıkmak için tekrar eve geldiklerini söyledi ve "Kapıyı çalmamıza rağmen açmadı. Bunun üzerine kendisine telefonla ulaşmaya çalıştık. Ancak telefonu da açmayınca şüphelenip çilingir çağırdık. Çilingir kapıyı açtığında kendisini şakağından vurulmuş halde bulduk. Silah başucundaydı" ifadelerini kullandı. Mehmet Yavuz Yılmaz, 38 yaşındaydı.

Mesut Yılmaz'a acı haber uçaktan inince verildi

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, büyük oğlu Yavuz Yılmaz’ın Beykoz'daki evinde ölü bulunmasının ardından ABD’den İstanbul’a döndü. Saat 20.00 sıralarında eşi Berna yılmaz ile birlikte ABD'den İstanbul'a gelen Mesut Yılmaz havalimanından hastaneye hareket etti.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölü bulunduğu Beykoz'daki evine geldi.

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden ayrılan Yılmaz, Beykoz'daki evine giriş yaptı.

Yılmaz'la birlikte kardeşi Turgut Yılmaz, Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim de eve geldi.

Cenaze pazartesi toprağa verilecek

AA muhabirine bilgi veren işadamı Abdürrahim Albayrak, Yılmaz'ın cenazesinin, 18 Aralık Pazartesi günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca'da toprağa verileceğini söyledi.

Albayrak, Berna Yılmaz'ın ise Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde kontrol altında tutulduğunu belirterek, doktorunun vereceği karara göre evine gidebileceğini bildirdi.

Erdoğan, Yılmaz'a taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'a ilişkin bu sabah gelen acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirtti.