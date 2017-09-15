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Metan gazı, bebeği annesinden ayırdı

Fosseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isteyen genç kadın metan gazından zehirlenip hayatını kaybederken, kayınvalidesi zehirlenerek yoğun bakıma alındı. Çukura düşen buzağı ise telef oldu.

Metan gazı, bebeği annesinden ayırdı

Fosseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isteyen genç kadın metan gazından zehirlenip hayatını kaybederken, kayınvalidesi zehirlenerek yoğun bakıma alındı. Çukura düşen buzağı ise telef oldu.

15 Eylül 2017 Cuma 15:52
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Metan gazı, bebeği annesinden ayırdı

Adana’da bir günlük buzağı gece saatlerinde toprak çökmesi sonucu foseptik çukuruna düştü. Buzağının inleme seslerini duyan 1 kız çocuğu annesi Gülizar Kartal (20), kayınvalidesi Rahime Kartal'ın (45) uyarılarına rağmen oluşan delikten içeri girerek buzağıyı kurtarmak istedi. Genç kadın, yaklaşık 2,5 metrelik derinliğe düşen buzağıyı kurtarmak için uğraşırken çukur içinde oluşan metan gazından etkilenerek zehirlendi. Gelininden ses alamayan Rahime Kartal, genç kadını kurtarmak için çukura girince gazdan etkilendi. Kartal, çığlık atarak komşularından yardım istedi. Seslere uyanan vatandaşlar, çukur içindeki gelin ve kaynanayı çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Gülizar Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Rahime Kartal'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kartal'ın hayati tehlikesi olduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Genç kadının cenazesi ise otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Foseptik çukuru nedeniyle 8 aylık Kübra bebek annesiz kalırken, ineğin de bir gün önce yavruladığı buzağı telef oldu. Vatandaşlar çukurun üzerini tahta ile kapatarak kendilerince önlem aldı.

4 ay önce foseptik çukuru 4 can almıştı

Yaklaşık 4 ay önce Adana'nın Aladağ ilçesinde de evin bahçesinde, oturduğu foseptik çukurunun üstüne kapatılan tahtanın kırılması sonucu çukura düşen kadın ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi yaşamını yitirmiş, ölen 4 kişinin metan gazından zehirlendikleri belirlenmişti.

 İHA

Son Güncelleme: 15.09.2017 16:14
Anahtar Kelimeler:
Metan GazıAdanaFoseptikGülizar Kartal
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