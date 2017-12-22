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Meteoroloji uyardı! Marmara'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde yağışlı hava Cumartesi günü de devam edecek.

22 Aralık 2017 Cuma 16:24
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Meteoroloji uyardı! Marmara'da kar yağışı bekleniyor

Bölge, devam eden yağışlı sisteme ilave olarak Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem ile Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Trakya dışında bölge genelinde Cumartesi günü yağış beklenirken, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Marmara'nın güney ve doğusunda (Sakarya, Kocaeli, Yalova) önce karla karışık yağmurun ardından kara dönmesi bekleniyor.

Yağışların, Sakarya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul-Ankara arasında Bolu civarında, ulaşımda aksamalar yaşanabilecek. İstanbul'da ise hafta sonu kar yağışı beklenmiyor.

Havanın genellikle çok bulutlu ve yağmurlu olacağı, Cumartesi akşam ve gece kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği ve yağışın Pazar sabahı kesileceği tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Marmara BölgesiYağmurMeteoroloji
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