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Metro durağında IŞİD gözaltısı

Kartal’da hastane metro durağı çıkışında durumundan şüphelenilen Suriyeli bir şahıs gözaltına alındı.

01 Şubat 2017 Çarşamba 16:59
Metro durağında IŞİD gözaltısı
Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede IŞİD terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı çok sayıda fotoğraf bulundu. Metro istasyonları çevresinde uygulama yapan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak günü saat 14.00 sıralarında hastane metro durağı çıkışında bir şahıstan şüphelendi. Durdurulan şahsın yapılan üst aramasında 6 bin TL ve iki adet cep telefonu bulundu. İlaç satın alarak Suriye’ye yardım için gönderdiğini söyleyen şüpheli, detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Burada zanlının cep telefonunda yapılan incelemede IŞİD terör örgütü militanı olduğunu değerlendirilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı fotoğraflar bulundu. Zanlının sorgusunda kardeşinin IŞİD terör örgütü için savaşırken öldürüldüğünü söylediği de öğrenildi. İHA
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