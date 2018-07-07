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Metrobüs 142 milyon yolcu taşıdı

İstanbul'da Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsün yolcu taşıma miktarı belli oldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:36
Metrobüs 142 milyon yolcu taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre; 2017'nin ilk 6 ayında, 138 milyon 201 bin 113 kişi tarafından kullanılan metrobüs, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 4 milyon 148 bin 664 artarak 142 milyon 349 bin 777 yolcu tarafından tercih edildi.

Bu yılın ilk 6 ayındaki yolcu sayısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir artış gerçekleşti.

Metrobüsü bu yıl Ocak ayında 23 milyon 384 bin 79, Şubat ayında 22 milyon 303 bin 61, Mart ayında 25 milyon 666 bin 229, Nisan ayında 25 milyon 241 bin 627, Mayıs ayında 24 milyon 533 bin 116 ve Haziran ayında 21 milyon 221 bin 665 kişi tercih etti.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre en büyük artış ise yüzde 8,50 ile Ocak ayında gerçekleşti. Onu yüzde 5,54 ile Nisan ve yüzde 3,16 ile Haziran ayları izledi. Yolcu sayısındaki en az artış ise yüzde 0,03 ile Mayıs ayında yaşandı.

2017'nin ilk 6 ayında günde ortalama 767 bin 783 kişi tarafından kullanılan metrobüs, bu yılın aynı döneminde ise günde ortalama 23 bin artarak 790 bin 832 kişi tarafından tercih edildi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 07.07.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
İstanbulMetrobüs
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