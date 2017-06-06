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Metrobüs şoförüne silah çekti

Küçükçekmece'de metrobüs şoförü ile tartışan bir şahıs, şoföre silahını çekti.

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Metrobüs şoförüne silah çekti
Küçükçekmece'de metrobüs şoförü ile tartışan bir şahıs, şoföre silahını çekti. Bu anlar ise bir başka sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay önceki akşam saat 18.00 sıralarında metrobüste Cennet Mahallesi durağında yaşandı. Henüz nedeni belli olmayan bir olaydan dolayı araç sürücüsü ile yolcu arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası silahını çeken yolcu şoförü tehdit etti. Araya diğer yolcular girerken, bir yolcu da bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kaydedilen video da, adamın elinden silahı almaya çalışan vatandaşlar ve yolcuların panikle metrobüs'ten inmeye çalışması görülüyor.
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