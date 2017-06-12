Metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul 'da iki metrobüsün çarpışması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan metrobüs sürücüsü Ali Gözderesi hayatını kaybetti. Kadıköy Söğütlüçeşme'de önceki akşam saatlerinde iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan metrobüs sürücüsü Ali Gözderesi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Söğütlüçeşme İstasyonunda pazar günü saat 17.20 sıralarında meydana gelmişti. İstasyonda yolcu alarak kalkan metrobüs ile istasyona giren iki metrobüs aynı şeritte çarpışmış, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Kazada 3’ü ağır 29 kişi yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatılmış, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan şoför hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı yolcular da çevre hastanelere sevk edilmişti. İHA