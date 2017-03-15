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Meydana gelen kazada polis memuru öldü

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Meydana gelen kazada polis memuru öldü
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, Bostancılı mevkii Pervane Yokuşu’nda önceki gece meydana geldi. Sinop Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Metin Temur(43) yönetimindeki 60 HZ 786 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada sürücü Metin Temur olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Yüksel Yazıcı(45) ağır yaralandı. Kaza sırasında karşı şeritten gelen Özgür Odacı(19)’nın kullandığı 57 AJ 245 plakalı otomobil de kaza yapan aracın kendisine çarpacağını sanarak ani manevra yapınca araç takla attı. Takla atan otomobilin içerisinde sürücü dahil 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA
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