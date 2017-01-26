Mezarlıkta katliam: 3 ölü

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir mezarlıkta 3 kişi kalaşnikof marka otomatik tüfek ve tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi. Dün sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, aracın çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde 3 kişinin Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Ölenlerin kimlikleri tespit edildi

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi Mezarlık görevlisi, kaza yapmış 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü. Vatandaşın bildirmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, cesetlerin önceki gece evlerine gitmeyen ve sabah kayıp başvurusu yapılan oto tamircisi Ufuk Altun, üniversite öğrencisi Eser Binen ve Refik Bingül’e ait olduğunu tespit etti. Polis olay yerini güvenlik şeridi ile çevirip inceleme başlatarak uzun namlulu silah ve tabancadan çıkan yaklaşık 30 adet kovanı tek tek topladı. Polis olay yeri ve yakınında en ince ayrıntıyı bile atlamadan tek tek inceleme yaptı.

Yakınlar olay yerine alınmadı

Cesedi bulunan 3 kişinin önce başka bir otomobille kovalandığı, bulundukları araç kaza yapınca da kaçmaya çalışırken tabanca ve Kalaşnikofla taranarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Öte yandan öldürülen 3 kişinin yakını haber alır almaz mezarlığa geldi.