Mezarlıkta silah sesleri yükselince...

Olay, Edirne ’de Roman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Menzilahir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nedim M. (27), bir süre önce eşini evde döverek darp etti. Olayın ardından eşinin evden ayrılmasından kayınçosu Salih M.’yi sorumlu tutan Nedim M., pompalı tüfekle önceki gece camını kırarak içeri girdiği evde M. ailesini katletti. Saldırıya uykularında yakalanan baba Salih M., anne Hanife M. ve 2 yaşındaki çocukları Elena M. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı odada bulunan ve kanlar içerisinde kalan Mal ailesinin diğer iki çocuğu ise iddiaya göre olayın şokuyla hareketsiz durarak ve ölü taklidi yaparak saldırganın hedefi olmaktan kurtuldu.

Silah sesleri yükseldi, mahalle karıştı

Katil zanlısı Nedim M.’nin, Edirne Açı Çeşme Mezarlığı’nda, saldırı sonrası hayatını kaybeden M. ailesinin cenaze namazına geldiği iddiası üzerine ortalık karıştı. Çevreden 4-5 el silah sesi yükselmesinin ardından mahallede, sıcak dakikalar başladı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, mahalleye sevki ile katil enişte, evlerin çatılarında, ara sokaklarda aranmaya başladı.