Mezun olduğu gün hayatını kaybetti

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 'nde Mehmet Yusuf D. Yönetimindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencisi Mehmet S.’ye (22) çarptı. Koçmar önünde meydana gelen kazada Mehmet S. ağır yaralandı. Yaralı öğrenci ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden mezun olduğu gün hayatını kaybeden Mehmet S.’nin hayatını kaybettiği kaza yerinde öğrenciler ve halk yolu trafiğe kapattı.