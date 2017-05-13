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Mezun olduğu gün hayatını kaybetti

Adıyaman’da, üniversiteden mezun olduğu gün otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

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Mezun olduğu gün hayatını kaybetti
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde Mehmet Yusuf D. Yönetimindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencisi Mehmet S.’ye (22) çarptı. Koçmar önünde meydana gelen kazada Mehmet S. ağır yaralandı. Yaralı öğrenci ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden mezun olduğu gün hayatını kaybeden Mehmet S.’nin hayatını kaybettiği kaza yerinde öğrenciler ve halk yolu trafiğe kapattı.
Mahalle sakinleri ve öğrenciler caddenin çok geniş olduğunu, kaldırım, refüj olmadığını ve yeterli ışıklandırma olmadığını iddia etti. Kaza yerinde bulunan polis ekipleri yolu trafiğe kapatan kişilerin yolu açmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar ve öğrenciler yolu trafiğe açtı. İHA
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Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi
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