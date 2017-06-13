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Mezuniyet gecesi kâbusa döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde mezuniyet töreni sırasında patlatılan hava fişekler sebebiyle 9 kişi yaralandı. Olay anı ve yaşanan panik öğrenci ve ailelerin kameralarına yansıdı

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Mezuniyet gecesi kâbusa döndü
Alanya Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu’nda geçtiğimiz cuma akşamı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2'nci mezunlarına yönelik düzenlenen törende bin 639 öğrencinin kep attığı sırada havai fişek gösterisi yapıldı. Yüzlerce kişinin izlediği gösteride atılan birçok havai fişeğin yere yakın patlaması sonucu Hatice Özlem (25), Yaprak Summakoğlu (20), Mehmet Yücel Summakoğlu (20), Ayten Summakoğlu, Sevinç Özer (45) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan Hatice Özlem, Yaprak Summakoğlu, Mehmet Yücel Summakoğlu, Ayten Summakoğlu, Sevinç Özer'in tedavisinin sürdüğü, diğer 4 kişinin ise hafif yaralı olarak ayakta yapılan tedavinin ardında taburcu olduğu belirtildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden yapılan açıklamada ise, organizasyonun bir firma tarafından düzenlendiği ve söz konusu firma hakkında şikayetçi olunduğu belirtildi.
Olayı anlatan Hatice Özlem, "Mezuniyet töreni sonuna kadar sıkıntısız devam etti. Ancak tüm öğrencileri sahnede olduğu ve keplerini attığı sırada havai fişek gösterisine başlandı. İlk havai fişekler gökyüzünde patladı ancak son 1 veya 2 havai fişek patlamasında başarısızlık oldu. Havai fişeklerin patladığı sırada bazı parçaları seyircilerin üzerine ve çatılara sıçradı" dedi. İHA
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Alanya Belediyesi Açık Hava TiyatrosuAlaaddin Keykubat Üniversitesi
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