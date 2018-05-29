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Midesinden 116 kapsül kokain çıktı

Atatürk Havalimanı'nda, şüphe üzerine kontrol edilen Brezilyalı kadın yolcunun midesinden 116 adet kapsül içinde 1 kilo 180 gram kokain çıkarıldı. Sindirim sistemindeki kokain kapsülleri, çekilen MR'la anlaşıldı

29 Mayıs 2018 Salı 17:10
Midesinden 116 kapsül kokain çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezliya’nın Sao Paulo kentinden İstanbul’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 11 Mayıs’ta Atatürk Havalimanında risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Sao Paulo’dan gelen S.A.D.A.J. adlı kadın yolcuyu havalimanında gözaltına aldı.

Narkotik polisi, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği S.A.D.A.J.’ın valizinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, S.A.D.A.J.’ı hastaneye götürdü. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin midesinde kokain maddesi olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 1 kilo 180 gram gelen 116 kapsül ortaya çıktı.

Uyuşturucu polisi tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Brezilya uyruklu uyuşturucu kuryesi, emniyetteki sorgusunun ardından 12 Mayıs Cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
KokainKapsülMideBrezliyaAtatürk HavalimanıKadın
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