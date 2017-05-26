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Midibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralı

Balıkesir'de, bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu, ikisi ağır 17 kişi yaralandı.

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Midibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralı
Balıkesir'de, bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu, ikisi ağır 17 kişi yaralandı. İstanbul'dan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine giden Cem Gönder'in kullandığı 34 VT 9851 plakalı tur midibüsü, Balıkesir-Edremit karayolu Yeşilköy mesire alanı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü, muavin ve 22 yolcunun bulunduğu öğrenilen midibüste ikisi ağır 17 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir merkez ile İvrindi ve Havran ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. İvrindi Belediyesi, kazada yara almadan kurtulan yolcular için bölgeye bir otobüs göndererek, ilçe merkezine transferlerini sağladı. Öte yandan, görgü tanıkları, kazanın meydana geldiği sıralarda bölgede yoğun sis olduğunu ifade etti. AA
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