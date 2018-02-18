Midibüste 7 saniyede hırsızlık

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsteki hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi, hırsızlık zanlısı tutuklandı. Nirgül Y. (38), polise başvurarak, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüste cep telefonunun çalındığı bildirdi.

Kadının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araçtaki kameranın kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, ayakta yolculuk yapan kadının yanına yaklaşıp cebindeki telefonu almaya çalışan şüphelinin ilk denemesinde başarısız olduğunu, ikinci denemesinde ise telefonu alıp cebine koyduktan sonra midibüsten indiğini belirledi.

Şüphelinin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Emrah B. (34) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı aramaya başladı.Ekipler, Emrah B'yi merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde başka bir midibüse bineceği sırada yakaladı. Şüphelinin üst aramasında Nirgül Y'ye ait cep telefonu bulundu.

Zanlı emniyete getirilip sorgulandığında cep telefonunu çaldığını kabul ederek, "Hap almıştım kafam çok güzeldi. Bu nedenle yaptım pişmanım" dedi. Ele geçirilen telefon sahibine teslim edilirken zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.