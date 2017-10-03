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Milyonluk vurgun engellendi

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla cep telefonu sokan 4 kişi gözaltına alındı. Telefonların piyasa değerinin 1 milyon 425 bin lirayı bulduğu belirtildi

03 Ekim 2017 Salı 17:35
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Milyonluk vurgun engellendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’ndan yurda yasadışı yollarla kaçak cep telefonu sokan kaçakçılara operasyon düzenledi. Polisin yaptığı çalışmada, Atatürk Havalimanı Hudut Kapısı’ndan giren V.Y. ile O.E.’nin valizlerinde çeşitli marka ve modelde bin 150 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak cep telefonlarına el koyan polis, B.E. adlı bir başka kaçakçının valizini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde zanlının çantasında 21 adet cep telefonu daha ortaya çıkarıldı. Yurtdışından Türkiye’ye giriş yapan A.A. ve Z.C.A. adlı çiftten şüphelenen polis, zanlıların valizlerinden çeşitli marka ve modelde 10 adet kaçak cep telefonu daha ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 425 bin TL olan toplam bin 181 adet cep telefonuna el koyan polis, 4 kişiye 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet'ten işlem yaptı. İHA

Anahtar Kelimeler:
CepHavalimanıAtatürkTelefonOperasyon
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