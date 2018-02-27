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Minibüs balıkçı teknesine çarptı 

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs Sarıçay rıhtımında bağlı bulunan tekneye çarparak çaya düşmekten son anda kurtuldu

27 Şubat 2018 Salı 17:45
Minibüs balıkçı teknesine çarptı 

Görenleri şaşkına çeviren kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. 16 ED 899 plakalı minibüsün sürücüsü E.S aracında meydana gelen arızayı gidermek için bir traktör sürücüsünden yardım istedi. Minibüsü traktöre bağlayarak çalıştırmak isteyen E.S. aniden aracının çalışması üzerine önündeki römorka çarpmamak için aracının direksiyonunu sol tarafa doğru kırdı.

Bu sırada yapılan manevra sonrası aracın sol tekerleği rıhtımda bağlı bulunan Mehmet Atçı ya ait teknenin kamera kısmının üzerine çıktı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde hasar oluştu. Minibüs ise Sarıçay'a düşmekten tekne sayesinde kurtuldu. İlginç kazayı gören vatandaşlar oluşan manzara karşısında meraklarını gizleyemediler.

Olay yerine çağırılan kurtarıcı vasıtasıyla 16 ED 899 olduğu yerden çıkartılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleTrafik KazasıMinibüsTekne
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