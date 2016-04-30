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Minibüs sulama kanalına uçtu: 1 ölü

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde minibüsüyle sulama kanalına uçan 72 yaşındaki talihsiz çiftçi hayatını kaybetti. AFAD ekiplerinin saatler süren kurtarma çalışmaları sonucunda araç içerisinde bulunan yaşlı adamın cesedi, vinç yardımıyla çıkarıldı

30 Nisan 2016 Cumartesi 14:14
Minibüs sulama kanalına uçtu: 1 ölü
Kaza, akşam saatlerinde Gencelli Mevkiinde meydana geldi. Bahçesinde çalışan işçileri Kurtuluş Mahallesine bıraktıktan sonra ot biçmek için 09 KB 71 plakalı minibüsüyle arazisine geri dönen Yusuf Karadağ (72), işlerini bitirdikten sonra tekrar geri dönmek için yola çıktı. DSİ'ye ait sulama kanalı yolu üzerinden geçtiği sırada minibüsün kontrolünü kaybeden yaşlı adam, 4 metre derinliğindeki kanala uçtu. Akıntıyla birlikte 100 metre sürüklenen Karadağ, araç içerisinde sıkıştı.
Saat 17.30 sıralarında kocasının evine gelmediğini fark eden Karadağ'ın eşi, durumu oğluna bildirdi. Çevredeki vatandaşlarla birlikte bahçeye kontrole giden Karadağ ailesi, suyun içerisinde ters dönen minibüsü gördü. Vatandaşlar durumu hemen Jandarmaya bildirdi. Akıntı nedeniyle kanala giremeyen ekipler, baraj kapaklarının vanasını kapatarak, suyun kanal içinden boşalmasını bekledi. 6 saat sonunda boşalan kanalda AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı. Yaşlı adamın cansız bedeni araç içerisinde vinçe asılarak çıkartıldı. Karadağ'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

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