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Minibüs yan yattı: 1 ölü

Adıyaman’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:50
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Minibüs yan yattı: 1 ölü

Adıyaman Eski Zey Yolu Karadağ Ormanı yakınlarında Umut T. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada yan yatan minibüs vatandaşlar tarafından düzeltildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Minibüs sürücüsü Umut T. kaza yerinde hayatını kaybederken, minibüs içerisinde bulunan içerisindeki Batuhan T. ve Mert Ali T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Umut T. ise yapılan incelemenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSürücüHakimiyetMinibüs
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