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Minibüs yaşlı kadını ezdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde halk minibüsünün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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Minibüs yaşlı kadını ezdi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde halk minibüsünün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Erbaa ilçesinde Mimar Sinan Mahallesinde 88 yaşındaki Saadet Sayın, İlker K. (41) yönetimindeki 60 M 1906 plakalı halk minibüsünden Erbaa Devlet Hastanesi önünde indi. Minibüsün ön tarafından yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadını fark etmeyen minibüs sürücüsü araçla çarparak üzerinden geçti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü İlker K. gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, yaşlı kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Tokatİlçe Emniyet Müdürlüğü
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