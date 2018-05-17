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Minibüsle gelen hırsızlar başka bir minibüsü soydu

Okmeydanı’nda minibüs ile sokak arasına gelen hırsızlar, park halindeki bir minibüsün içerisindeki malzemeleri yaklaşık 10 dakikada çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı

17 Mayıs 2018 Perşembe 16:25
Minibüsle gelen hırsızlar başka bir minibüsü soydu

Olay, geçtiğimiz 9 Mart Cuma günü saat 06.00 sıralarında Şişli Okmeydanı’nda meydana geldi. Sabaha karşı hırsızlar minibüs ile semtin ara sokağına geldi. Park halindeki bir minibüsün yanında duran hırsızlar araçtan indi.

Minibüsün kapısını açan hırsızlar ardından içindeki malzemeleri tek tek geldikleri araca yükledi. Yaklaşık 10 dakikada minibüsün tamamını boşaltan hırsızlar daha sonra geldikleri araçla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar minibüsle sokak arasına giriyor. Bir süre sonra park halindeki bir aracın yanında duruyor. Araçtan inen hırsızlar minibüsün kapısını açtıktan sonra içindekiler alarak geldikleri minibüse yüklüyor.

Dakikalarca minibüstekileri çalan hırsızlar, içini boşalttıktan sonra geldikleri araca binerek sokaktan uzaklaşıyor. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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