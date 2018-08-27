Minibüsün çarptığı çocuk kurtarılamadı

Kahta ilçesi Taşkale (Şamüg) köyü yol ayrımında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hasan Yıldırım’a, (9) A.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. Yaralanan Hasan Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuk yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.