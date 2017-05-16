Minik Emre Samsun'da toprağa verildi





İstanbul ’da lüks sitenin havuzunda boğulan 3 yaşındaki Emre Keskin, Samsun’un Yakakent ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Pazar sabahı Gürpınar'da lüks villaların bulunduğu bir sitede, site görevlisi olarak çalışan Keskin ailesinin 3 yaşındaki çocukları Emre, annesinin ve babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıktı. Sitenin havuzuna doğru ilerleyen minik Emre, suya düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra Emre'nin evde olmadığını fark eden anne Elmas Keskin ve baba Ergin Keskin, telaşla aramaya başladı. Evin balkonuna çıkan ağabey Emrah Keskin ise bu sırada kardeşinin havuzda yüzüstü yatmakta olduğunu gördü.

Minik Emre, hemen havuzdan çıkartıldı. Evdekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören minik Emre, önceki gün yaşam mücadelesini kaybetti. Emre'nin ölümü yakınlarını ve ailesini yasa boğdu. Minik Emre'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Samsun’un Yakakent ilçesi Kozköy Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Evin önünde gözyaşları içerisinde yapılan duanın ardında 3 yaşındaki Emre Keskin’in cenazesi evlerinin karşısında bulunan Kozköy Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kozköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. İHA