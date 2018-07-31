Minik Evrim 3 haftadır aranıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor. Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'e 3 haftadır ulaşılamadı.

Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları 22. gününde de devam ediyor. Hava kararana kadar süren çalışmalarda arama köpekleri de kullanılıyor. Alanda yapılan aramanın yanı sıra soruşturma da derinleştiriliyor.

Soruşturma kapsamında, ailenin 5 yakın akrabasının cep telefonları jandarma tarafından incelemeye alındı. Derinleştirilen soruşturmada Evrim'in annesi, babası ile amcası Niyazi Atış babaannesi Sati Atış, komşu çadırlarındaki Ali Hin’in telefon görüşmeleri incelemeye alındı.

Ailenin, Evrim Atış'ın kaybolduğunu belirttiği 10 Temmuz'da arama çalışması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, herhangi bir ize ise rastlanamamıştı.

Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ve baba Burhan Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Baba Burhan Atış Zile Cezaevinde anne Dilek Atış, Çamlıbel T Tipi Cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. Soruşturmada bazı kişilerin de ifadelerine başvurulmuştu.

HABER MERKEZİ