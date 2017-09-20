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Minik öğrenci dolabın altında kaldı

Teneffüs sırasında eğitim gördüğü sınıfta üzerine 1 metre 85 santimetrelik dolap devrilen 7 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:44
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Minik öğrenci dolabın altında kaldı

Bursa’daki bir okulda teneffüs sırasında üzerine dolap düşen çocuk yaşam savaşı veriyor. Olay, merkez Nilüfer ilçesinde Canaydın İlkokulu'ndaki 2-D sınıfında Salı günü meydana geldi. Sınıfta akıllı tahtanın hemen yanında bulunan 1 metre 85 santim yüksekliğindeki dolap tam olarak sabitlenmediği için teneffüs sırasında arkadaşları ile birlikte oynayan 7 yaşındaki Yusuf Ertaş’ın üzerine devrildi. Dolabın altında başına aldığı darbeyle birlikte burnundan kan gelen çocuğa ilk önce kat sorumlusu öğretmen müdahale etti. Küçük Yusuf’un aynı okulda 4’üncü sınıfta okuyan ağabeyi Muhammet Ertaş da kardeşini kanlar içerisinde görünce şaşkına döndü. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, kafatasında 2 ayrı bölgede kırık tespit edilip beyin cerrahi bölümünde gece yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ağabeyi Muhammet Said Ertaş'a ise okulda sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Sınıf annesi haber verdi

Bursa’da bir belediyede hukuk işlerinde çalışan baba Adnan Ertaş olayı kendisini cep telefonundan arayan sınıf annesinden öğrendiğini söyledi. Salı geceden bu yana yoğun bakımda tedavisi yapılan oğlundan gelecek iyi haberi alabilmek için kapı önünde nöbet tutan baba Adnan Ertaş olayın şokunu atamadıkları için daha karakola gidip şikayetçi bile olamadıklarını dile getirdi. Ertaş “Şu anda tek beklentim oğlumun sağlığına kavuşması. Olayı bana okul idarecileri değil, sınıf annesi telefon ile bildirdi. Onu bu durumda gören diğer oğlumun da psikolojisi bozuldu. Çocuk ağlıyor, yemek yemiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Olayda okulun ihmali olduğunu ve şikayetçi olacağını söyleyen baba, "Olay teneffüs sırasında yaşanmış, tanık olan tüm öğrenciler evlerine gönderilmiş. Kat görevlisi öğretmen müdahale etmiş" diye konuştu.

Annesine daha önce söylemiş

Bu arada dolabın altında kalarak ağır yaralanan Yusuf Ertaş’ın olaydan bir gün önce annesi Fatma Ertaş’a "Anne bu dolap bizim üzerimize devrilecek sürekli sallanıyor" dediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Fatma Ertaş durumu eşine bildirdi. Çalıştığı belediyenin inşaat teknikerlerinden yardım isteyen baba önceki gün okulun adresini vererek sınıftaki dolabın sağlamlaştırılmasını rica etti.

Öte yandan, yoğun bakımda uyandırılma çalışmalarına başlanan Yusuf’un sağlık durumunun iyiye gittiği, 2 gün daha yoğun bakımda kalacağı öğrenildi. Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise Yusuf'un üzerine düşen dolabın geçen eğitim döneminde sabit olduğunu, yaz tatilinde boya ve badana yapıldığını, sabit olduğu için de dolabın arkasının boyanamadığını belirtip, "Kaza sırasında nasıl sabit olmayan hale geldi bilmiyoruz, araştırıyoruz" derken, okul idarecileri konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlandı.

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