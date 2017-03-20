Mısırlı şahıs polisi alarma geçirdi

İstanbul Fatih’te gece saatlerinde yüksek sesle Arapça müzik dinleyerek vatandaşları tehdit eden Mısır uyruklu şahıs polisi harekete geçirdi. Resmi ekiplere kapısını açmayan şüpheli şahıs Özel Harekat Timi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gece saatlerinde 5 katlı binanın en üst katında oturan Mısır uyruklu Karem Sobhy Abdelmobdy Mohanmed’in yüksek sesle Arapça müzik dinleyerek çevredeki vatandaşları rahatsız ettiği öğrenildi. Vatandaşların şikayeti üzerine apartmana gelen polis ekipleri Mısır uyruklu şahsı uyarmak için apartmana girerek daire ziline bastı. Uzun uğraşlara rağmen şahsın kapıyı kilitleyerek açmaması üzerine olay yerine ‘terör’ şüphesi üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı tim sevk edildi. Yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşın operasyon sırasında sağlık ve itfaiye ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Özel timin bölgeye gelmesiyle daire kapısı kırılarak şahıs etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Mahalle sakinlerini tehdit etti