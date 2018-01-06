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Mobilya deposu küle döndü

Samsun’da önceki gece meydana gelen yangında küle dönen mobilya deposunda 1,5 milyon liralık zarar meydana geldiği açıklandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:22
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Mobilya deposu küle döndü

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde önceki gece 00.30 sıralarında bir mobilya firmasının deposunda yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sarmasının ardından polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, saatler süren çalışma sonucunda yangını söndürmeyi başardı. Yangında meydana gelen hasarın boyutu ise gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı. Tamamen küle dönen depoda yaklaşık 1,5 milyon liralık zarar olduğu tespit edildi.

Yangın hakkında bilgi veren depo müdürü Hülya E., yangında bir sabotaj olmadığını belirtti. E., "Gece saatlerinde fabrikanın önünden geçen bir kamyon elektrik kablolarına zarar verdi. İlerleyen saatlerde kablolardan kıvılcım çıkarak fabrikaya sıçramış. Yangın bu sebeple meydana geldi" dedi. E., 1,5 milyon lira zararlarının olduğunu açıkladı.

İtfaiye yetkilileri ise araştırmanın devam ettiğini, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini bildirdi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunYangınMobilya Depo
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