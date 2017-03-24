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Mobilya fabrikası küle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya sanayiindeki bir fabrika çıkan yangında küle döndü.

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Mobilya fabrikası küle döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya sanayiindeki bir fabrika çıkan yangında küle döndü. Sancar Yıldırım, Erdal Recep Bayraktar ve Melih Çuhadar’a ait mobilya sanayide 17. sokakta faaliyet gösteren koltuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin fabrikada çalıştığı sırada çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri gören işyeri çalışanları kendilerini dışarıya zor attı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine İnegöl’deki tüm itfaiyeler sevk edildi. Fabrikanın dört bir yanından yangına müdahale başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Alevler yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak, çevredeki mobilya firmalarına sıçraması önlendi. Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan koltuklar ile ham maddeler yandı.
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