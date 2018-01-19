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Molla Zübeyde Hanım Mevlid-i Şerif’le anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde hanım ve tüm şehitlerimiz, Meltem TV öncülüğünde ilk kez düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla İstanbul’da anıldı. Pertevniyal Valide Sultan Camii'nde düzenlenen programa vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

19 Ocak 2018 Cuma 12:44
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Molla Zübeyde Hanım Mevlid-i Şerif’le anıldı

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Atatürk Vatandır sempozyumlarıyla Türk milletine gerçek Atatürk'ü anlatan Meltem Medya Grubu tarihi bir etkinliğe daha imza attı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, muhterem validesi Molla Zübeyde Hanım ve tüm şehitlerimiz için Meltem Medya Grubu tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Bir ilk olma özelliği taşıyan program İstanbul'un en güzel camilerinden biri olan Pertevniyal Valide Sultan Camii'nde yapıldı.

Mevlid-i Şerif programı Pertevniyal Valide Sultan Camii İmam Hatibi kurra hafız Mustafa Yıldırım'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Pertevniyal Valide Sultan Camii Müezzinleri İhsan Kaçır ve Rahmi Aydın, Laleli Camii Müezzini Şaban Calayoğlu ve Hırka-i Şerif Camii emekli İmam Hatibi Mustafa Uyar Mevlid-i Şerif, kasideler ve Kur'an-ı Kerim okudu.

İlahiler gönülleri mest etti

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği, Pertevniyal Valide Sultan Camii’nin hınca hınç dolduğu programda Grup Nefes de en seçkin ilahilerden oluşan bir manevi ziyafet sundu.

Vatandaşların da salât-ü selam ve tekbirler ile eşlik ettiği tarihi programın finali İlahiyatçı Hasan Aydın'ın yaptığı dua ile yapıldı. Hasan Aydın duasında ülkemizin ve İslam dünyasının birlik ve beraberliği için yüce Allah'a niyazda bulundu.

Vatandaşlar, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım için Mevlid-i Şerif okunmasının her yıl geleneksel olarak devam etmesini istediklerini dile getirdiler.

Anahtar Kelimeler:
Zübeyde HanımAtatürkşehitMevlid-i şerifPertevniyal Valide Sultan Camii
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